Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Sağanak yağışlar kapıda!
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurdumuzda Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi sağanak yağışın etkisi altına girerken diğer illerimizde havanın parçalı bulutlu veya açık olacağı bilgisi verildi. Sıcaklıkların ise Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülmesi beklenirken gün içinde Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde sağanak yağmurun etkisini göstereceğinin bilgisini verdi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski karşısında vatandaşları uyarırken önümüzdeki hafta tüm yurdun sağanak yağışın etkisi altında olacağının haberini de verdi.
Hava sıcaklıklarının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, diğer illerimizde sıcaklıklarda herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirtti.Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık