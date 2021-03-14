Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Sağanak yağışlar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülmesi beklenirken gün içinde Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde sağanak yağmurun etkisini göstereceğinin bilgisini verdi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski karşısında vatandaşları uyarırken önümüzdeki hafta tüm yurdun sağanak yağışın etkisi altında olacağının haberini de verdi.

Hava sıcaklıklarının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, diğer illerimizde sıcaklıklarda herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirtti.Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık