Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı son değerlendirmelere dayanarak hazırlanan hava tahmin raporunda, ülke genelinde hafta başından itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklarla yağış alacağı ifade edildi. Yağmur ve sağanak yapışın etkili olacağı bölgeler Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri iken Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar bekleniyor. İşte 8 Mart Pazartesi günlük hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar yağışı beklendiğinden bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşacak.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai don olayları görülmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, yer yer sis ve puslu

EDİRNE °C, 15°C

İSTANBUL °C, 9°C

KIRKLARELİ °C, 13°C

KOCAELİ °C, 11°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 15°C

İZMİR °C, 14°C

MANİSA °C, 14°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevreleri saüanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

ANTALYA °C, 19°C

HATAY °C, 17°C

ISPARTA °C, 13°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun yanı sıra sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

ÇANKIRI °C, 9°C

ESKİŞEHİR °C, 10°C

NEVŞEHİR °C, 8°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 13°C

KASTAMONU °C, 8°C

ZONGULDAK °C, 9°C

AMASYA °C, 11°C

RİZE °C, 6°C

SAMSUN °C, 8°C

TRABZON °C, 7°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmur ve yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

HAKKARİ °C, 5°C

KARS °C, 0°C

VAN °C, 7°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yer yer sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR °C, 12°C

GAZİANTEP °C, 16°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 16°C