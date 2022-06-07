Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

7 HAZİRAN 2022 SALI

7 Haziran Salı günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin bazı kesimleri güneşli olacakken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık artışları devam edecek.

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin Batı kesimleri, Akdeniz'in bazı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar devam edecek.

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

9 Haziran Perşembe günü yurt genelinin çoğunda gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek, Marmara'nın bazı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Ege ve Akdeniz'de hava çok bulutlu ve güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artış göstermeye devam edecek.

10 HAZİRAN 2022 CUMA

10 Haziran Cuma günü yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Ege'nin bazı kesimleri ve Akdeniz'de hava çok bulutlu güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu'da bazı kesimler çok bulutlu güneşli olacakken bazı kesimlerde de termometrelerde artış yaşanacak.

11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

11 Haziran Cumartesi günü yurt genelinin çoğunda gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artış gösterecekken bazı illerde termometrelerde artış devam edecek.