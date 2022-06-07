Gizli saklı buluşmaları ifşa olmuştu! Sinan Akçıl'dan Müge Anlı itirafı geldi! Aylar sonra her şeyi açıkladı!Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram ve çeyrek altında gerilime var! İşte güncel altın fiyatlarıFırat Tanış'ın sevgilisi İklim Tamkan kimdir, nereli, kaç yaşında?3600 ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge doktorları kapsıyor mu? Kimler faydalanacak?Günlük burç yorumları 7 Haziran 2022 Salı | Aslan ektiğini biçiyor, Akrep son pişmanlık fayda etmiyor!7 Haziran 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika! Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralıEski Başbakan Tansu Çiller'den siyasete dönüş sinyali: Merkez sağa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bunun başını çekebilirimMeteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyorAnkara Büyükşehir Belediyesi uyardı! Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna yayımladı. Rapora göre bu hafta yurt genelinin büyük bir kısmı gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacakken, Güneydoğu ve Akdeniz'de sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

7 HAZİRAN 2022 SALI

7 Haziran Salı günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin bazı kesimleri güneşli olacakken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık artışları devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü  Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin Batı kesimleri, Akdeniz'in bazı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

9 Haziran Perşembe günü yurt genelinin çoğunda gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek, Marmara'nın bazı kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Ege ve Akdeniz'de hava çok bulutlu ve güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artış göstermeye devam edecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

10 HAZİRAN 2022 CUMA

10 Haziran Cuma günü yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Ege'nin bazı kesimleri ve Akdeniz'de hava çok bulutlu güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu'da bazı kesimler çok bulutlu güneşli olacakken bazı kesimlerde de termometrelerde artış yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Yurt genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

11 Haziran Cumartesi günü yurt genelinin çoğunda gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artış gösterecekken bazı illerde termometrelerde artış devam edecek. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT