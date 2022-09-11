Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporuna göre 12 Eylül tarihinde gece yarısından başlamak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yaşanacak olan yağışlar için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar sonrası ortaya çıkacak olumsuzluklar için tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

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