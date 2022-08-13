Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 il için sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su vaskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada öğle saatlerinde başlayıp akşama kadar devam edecek olan 9 şehir için uyarı yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 il için sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su vaskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılmaya göre 9 il içn kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yaşanan sağanak yağışlar sonrası yağı alan bölgelerdeki vatandaşlar için sel ve su baskınları için de bilgilendirmeler yaparak tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 9 il için sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su vaskınlarına dikkat!

9 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada; "Bugün öğlenden sonra ve akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçeleinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel,su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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