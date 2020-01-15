Hava durumu nasıl? | 15 Ocak hava durumu |Yarın hava nasıl olacak?| Türkiye hava durumu

Meteoroloji'den flaş sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde önümüzdeki 5 gün için yayınladığı hava durumu raporu ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı.

15 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre kıyı kesimlerde açık ve rüzgarsız bir hava beklenirken yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli poyraz bekleniyor. İstanbul bugün sisli bir havaya uyandı. Yarın başlaması beklenen yağışların bölgede asit şeklinde olacağı tartışması da gündemde yer tutuyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu hakkında merak edilenler...

HATAYLILARA KRİTİK UYARI

Hatay'ın batı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Etkili olacak fırtınanın cuma günü biteceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

O İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, Perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Abur, asit yağmuru ile ilgili iddialara, ''Çok yoğun bir sis olsaydı asit yağmuru görülebilirdi'' dedi. Yarın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Abur, bunun canlılara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

"İSTANBUL'UN KIŞI YENİ BAŞLIYOR, HER AN HAVA SOĞUYABİLİR"

İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, ''İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım oradaki kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir'' dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 8

İSTANBUL HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 10

İZMİR HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli 15

ADANA HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu 17

ANTALYA HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu 18

SAMSUN HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

TRABZON HAVA DURUMU: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 10

ERZURUM HAVA DURUMU: Parçalı ve az bulutlu -2

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: Az bulutlu 10

KAR KALINLIĞI TİPİ NEDENİYLE YER YER 6 METREYE KADAR ULAŞTI

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Dağı Milli Parkı’nda bulunan TV vericisine giden yolu 3 günlük zorlu mücadelenin sonunda açtı.

2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Milli Park Alanı içerisinde bulunan TV vericisinin elektrik panosunda meydana gelen arızayı gidermek için Akedaş arıza ekipleri arızaya müdahale etmek istedi.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü zirvede bir metreyi aşan kar kalınlığı, tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Akedaş ekipleri arızaya müdahale etmesi için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Mersin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir ilçe için okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

TRABZON YAYLALARINDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Trabzon’da özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimler hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yayları ve dağlık yaşantılarıyla ön plana çıkan Trabzon’da kar yağışının ardından açan güneşle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar kalınlığının yer yer 20 cm’ye ulaştığı yaylalar beyaz örtüsüyle eşsiz manzaralar oluşturdu.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir ilçesi için okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

MERSİN'DE KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde kar yağışının devam ettiği bölgelerde yoğun çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, gelen ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, yoğun kardan dolayı kapanan yolları açıyor, karda mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları kurtarıyor.

Ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aynı titizlikle sürdürüyor.

Mersin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir ilçe için okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama henüz gelmedi.