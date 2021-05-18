Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika bilgisi: Sarı alarmla uyardı: İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan son dakika uyarısında, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. İstanbul'u sarı alarmla uyaran uzmanlar, yağışın 14.00'ten sonra etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, saat 14.00 itibarıyla, başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İstanbul için 'sarı' uyarıda da bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'ten sonra etkili olacağını kaydetti. Açıklamada ayrıca, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.
İşte yağmurun etkili olacağı iller:
MARMARA BÖLGESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı