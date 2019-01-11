Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Haftaya karla başlayan bölgelerde bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Salı ve Çarşamba günleri Özellikle doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar düştü. Bugün ise hava sıcaklığı hafta başına göre artış gösterdi. İstanbullular güne yağmurla başlarken Doğu bölgeleri için meteoroloji'den buzlanma ve don için ciddi oranda tedbirler alınması ile ilgili uyarılar geldi. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Haftasonu kar yağacak mı?İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler ve hava durumu tahmin raporları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında gelmiş bulunuyor. Özellikle haftanın son günü olması nedeniyle hafta sonunda güzel bir tatil planı yapmka isteyen vatandaşlar bugünden araştırmalara başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte cevabı...

Kıyı Ege 'de Kuvvetli Sağanak

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40 ila 75 kg/metrekare kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Marmara bölgesinin batısında halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren doğusunda etkisini artırarak yarın (Cuma) İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara'da Fırtına, Batı Akdeniz'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!

Kıyı Ege'de kuvvetlenecek rüzgarın Cuma öğle saatlerine kadar Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 Km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 Km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu değişikliklerine ilişkin raporunu yayınladı. Buzlanma ve don olayı riskine dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahminlerini yayınladı. Başta buzlanma ve don olayı riski olmak üzere kuvvetli yağışlar ve rüzgârların etkili olacağı öngörülüyor.

11 OCAK CUMA HARİTALI RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

11 OCAK CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELI °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

CANKIRI °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.