Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! 11 Ocak Cuma Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Soğuk havanın hafta başından itibaren etkisini şiddetli bir şekilde hissettirmesiyle vatandaşlar bugün hava nasıl olacak ? sorusunu sormaya başladı. Haftasonunu fırsat bilen tatilciler ise yolda kalmak istemiyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Haftaya karla başlayan bölgelerde bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Salı ve Çarşamba günleri Özellikle doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar düştü. Bugün ise hava sıcaklığı hafta başına göre artış gösterdi. İstanbullular güne yağmurla başlarken Doğu bölgeleri için meteoroloji'den buzlanma ve don için ciddi oranda tedbirler alınması ile ilgili uyarılar geldi. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Haftasonu kar yağacak mı?İşte Meteoroloji'den gelen bilgiler ve hava durumu tahmin raporları…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında gelmiş bulunuyor. Özellikle haftanın son günü olması nedeniyle hafta sonunda güzel bir tatil planı yapmka isteyen vatandaşlar bugünden araştırmalara başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte cevabı...
Kıyı Ege 'de Kuvvetli Sağanak
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40 ila 75 kg/metrekare kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!
Marmara bölgesinin batısında halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren doğusunda etkisini artırarak yarın (Cuma) İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ege Kıyılarında Kuvvetli Fırtına, Marmara'da Fırtına, Batı Akdeniz'in Batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!
Kıyı Ege'de kuvvetlenecek rüzgarın Cuma öğle saatlerine kadar Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 Km/saat), Marmara'da fırtına (60-80 Km/saat), Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz ve İç Ege'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİ'DEN BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava durumu değişikliklerine ilişkin raporunu yayınladı. Buzlanma ve don olayı riskine dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11Ocak Cuma gününe ilişkin hava tahminlerini yayınladı. Başta buzlanma ve don olayı riski olmak üzere kuvvetli yağışlar ve rüzgârların etkili olacağı öngörülüyor.
11 OCAK CUMA HARİTALI RAPOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
11 OCAK CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ülke genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava ile birlikte ülke genelinde artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Orta Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2.) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
MANISA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURDUR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
CANKIRI °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yağmurlu; Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
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