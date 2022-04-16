Meteoroloji gün vererek, peş peşe uyardı! Afrika'dan toz taşınımı geliyor, yağış olan illerde gökten çamur yağacak

Uzmanların günlerdir uyardığı toz taşınımının ne zaman etkili olacağı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 17.04.2022 Pazar günü ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 18.04.2022 Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şekilde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklenildiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. "

Öte yandan hava durumu hakkında tahminlerini sosyal medya hesabından paylaşan Son durum CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen," Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve batı Akdeniz bölgesinde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) Sahra tozu görülecek. Pazartesi güney doğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri Salı günü Türkiye'yi terk eder" dedi.

Orhan Şen, Sahra tozunun Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısının ardından İzmir, Manisa, Çanakkale Balıkesir, Bursa ve İstanbul da görüleceğini belirtti.

"YAĞMUR TOZU AŞAĞIYA İNDİRİR"

Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın (pazar) kuzey ege ve Marmara da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder Salı günü Anadolu'ya kayar."

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