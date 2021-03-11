Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince derlenen verilere göre, 11 Mart Perşembe günü, Mersin dışında ülke genelinde yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar, gece ve sabah saatlerinde soğuk havayla birlikte beraberinde bunlanma ve don olayını da getirecek. İşte 11 Mart Perşembe 2021 hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerinde 5-12 derece azalması beklenen sıcaklığın yurdun diğer bölgelerinde normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'de fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının yüksek kesimlerde 20 - 40 cm kalınlığına çıkması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel,su baskını, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 60 - 80 kilometre, Akdeniz'de ise 70 - 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 9°C

İSTANBUL °C, 8°C

KIRKLARELİ °C, 5°C

KOCAELİ °C, 8°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 10°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR 10°C, 15°C

MANİSA °C, 14°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, fırtınalı

ADANA 11°C, 21°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY 11°C, 20°C

ISPARTA 6°C, 14°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

ÇANKIRI °C, 11°C

ESKİŞEHİR °C, 7°C

NEVŞEHİR °C, 14°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 5°C

DÜZCE °C, 8°C

KASTAMONU °C, 4°C

ZONGULDAK °C, 7°C

GÜMÜŞHANE °C, 10°C

RİZE °C, 11°C

SAMSUN °C, 8°C

TRABZON °C, 11°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

HAKKARİ °C, 6°C

KARS °C, 4°C

VAN °C, 8°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı, toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

GAZİANTEP °C, 17°C

SİİRT °C, 16°C

ŞANLIURFA °C, 19°C