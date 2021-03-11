Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, kuvvetli yağış ve fırtına geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Mart Perşembe günü yurt yağmurlu hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince derlenen verilere göre, 11 Mart Perşembe günü, Mersin dışında ülke genelinde yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışlar, gece ve sabah saatlerinde soğuk havayla birlikte beraberinde bunlanma ve don olayını da getirecek. İşte 11 Mart Perşembe 2021 hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeybatı kesimlerinde 5-12 derece azalması beklenen sıcaklığın yurdun diğer bölgelerinde normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'de fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Doğu kesimlerde görülecek kar yağışlarının yüksek kesimlerde 20 - 40 cm kalınlığına çıkması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay'ın batı kesimleri ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli(20-50 mm) olaması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel,su baskını, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında saatte 60 - 80 kilometre, Akdeniz'de ise 70 - 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 9°C
İSTANBUL °C, 8°C
KIRKLARELİ °C, 5°C
KOCAELİ °C, 8°C
EGE BÖLGESİ
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 10°C
DENİZLİ °C, 13°C
İZMİR 10°C, 15°C
MANİSA °C, 14°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, fırtınalı
ADANA 11°C, 21°C
ANTALYA °C, 20°C
HATAY 11°C, 20°C
ISPARTA 6°C, 14°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
ÇANKIRI °C, 11°C
ESKİŞEHİR °C, 7°C
NEVŞEHİR °C, 14°C
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 5°C
DÜZCE °C, 8°C
KASTAMONU °C, 4°C
ZONGULDAK °C, 7°C
GÜMÜŞHANE °C, 10°C
RİZE °C, 11°C
SAMSUN °C, 8°C
TRABZON °C, 11°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
HAKKARİ °C, 6°C
KARS °C, 4°C
VAN °C, 8°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı, toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
GAZİANTEP °C, 17°C
SİİRT °C, 16°C
ŞANLIURFA °C, 19°C