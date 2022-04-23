Meteoroloji güzel gelişmeleri duyurdu! Sıcaklıklar artıyor, öğleden sonra güneş tüm yurdu ısıtacak! İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi hava durumu...
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artacağı, sabah saatlerinde 7 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı diğer yerlerde ise güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi hava durumu...
Sıcak havaların yurdun birçok yerinde etkisini göstermesi sonrası vatandaşlar da resmi tatil olan 23 Nisan 2022 Cumartesi gününde hava durumunu nasıl olacağını araştırıyorlar. Bu kapsamda "Hava bugün nasıl olacak? " sorusunun yanıtı, Meteoroloji'nin tahminleriyle haberimizde...
23 NİSAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU: HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 23 Nisan 2022 Cumartesi gününün hava durumu tahmininde şu ifadeler yer aldı:
" Sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'in batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadenizde pus, yer yer sis olayı bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla Ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı VE çok bulutlu, bu sabah sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Kocaeli'nin batı kesimnlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık