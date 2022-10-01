Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 1 Ekim 2022 Cumartesi gününde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

Yeni güne başlarken hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 1 Ekim 2022 Cumartesi gününü hava durumu ve "Hava bugün nasıl olacak? " sorusunun yanıtı haberimizde. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu

Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu

KARS °C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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