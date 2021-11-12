Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım 2021 Cuma gününe ilişkin hava tahminlerini açıkladı. Bu kapsamda yeni güne başlarken gün içinde hava durumunun nasıl olacağını merak edenler "Hava durumu bugün nasıl olacak 12 Kasım 2021 Cuma? Hava bugün kaç derece olacak?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK 12 KASIM 2021 CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 12 Kasım 2021 Cuma gününde hava durumuna ilişkin olarak şu değerlendirme yapıldı:

"Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HAVA BUGÜN KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle olacak:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

YOZGAT °C, 8°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 14°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık