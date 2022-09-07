Meteoroloji güzel haberleri verdi! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri terk ediyor, sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu

Son günlerde birçok ilde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması sonrası hava durumu vatandaşların odağında yer alıyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 7 Eylül 2022 Çarşamba günün hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 7 Eylül 2022 Perşembe günü hava durumunun şöyle olacağı tahmini yapıldı:
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık