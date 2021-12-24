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  3. Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

24 Aralık 2021 Cuma hava durumu: Meteorolojinin tahminlerine göre batı ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece arasında artacağı tahmin edilirken Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı diğer yerlerde ise bulutlu hava etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donun yanı sıra sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

Haftanın son gününde vatandaşlar hava durumunu araştırıyorlar. Türkiye genelinde son günlerde etkili olan soğuk havanın yerini bulutlu havaya bırakması tahmin ediliyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 24 Aralık 2021 Cuma? Bugün kar, yağmur yağacak mı? İşte detaylar... 

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 24 ARALIK 2021 CUMA? BUGÜN KAR, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 24 Aralık 2021 Cuma gününde hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yapılan tahminde şu ifadelere yer verildi:

" Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor."

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu

HATAY °C, 9°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak! O illerde yaşayanlar ise kar yağışına dikkat edin! İşte 24 Aralık 2021 Cuma hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Tayfun Altuntaş
Editör
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