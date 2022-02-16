Meteoroloji güzel haberi verdi! Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar o bölgelerde artacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda "Hava bugün nasıl olacak 16 Şubat 2022 Çarşamba? " sorusunun yanıtı ve illerin hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 16 Şubat 2022 Çarşamba gününün hava durumu için şu tahmin yapıldı:

" Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 3°C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -15°C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu

MARDİN 4°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 17°C

Az bulutlu