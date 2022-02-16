Meteoroloji güzel haberi verdi! Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar o bölgelerde artacak! İşte il il hava durumu
Meteorolojinin 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesinde hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken ülke genelinde yağış beklenmediği belirtildi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde oluşan buzlanma ve donun yanı sıra yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ riskinin bulunduğu kaydedildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda "Hava bugün nasıl olacak 16 Şubat 2022 Çarşamba? " sorusunun yanıtı ve illerin hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 16 Şubat 2022 Çarşamba gününün hava durumu için şu tahmin yapıldı:
" Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır."
HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ 4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA 5°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -15°C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -10°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -10°C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
MARDİN 4°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 17°C
Az bulutlu