Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor

Türkiye son günlerde soğuk havaların etkisine girdi. Yurdun birçok yerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Aralık tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede," Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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Öte yandan Meteorolojinin yayımladığı hava durum tahminlerini yorumlayan Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar," Hava yarından itibaren soğumaya başlıyor. İç kesimlerde yağışlar yükseklik ve karasallıkla doğru orantılı olarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönüyor. İstanbul gibi kıyı kesimler kar için henüz erken haftaya inşallah diyelim ihtimal yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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