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Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava tahmini değerlendiren Ahmet Uçar, iç kesimlerde yağışların yükseklik ve karasallıkla orantılı olarak karla karışık yağmur ve kar şekline döneceğini söyledi. Uçar, İstanbul için kar yağışının erken olduğunu ancak ihtimalin yükseldiğini söyledi.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor

Türkiye son günlerde soğuk havaların etkisine girdi. Yurdun birçok yerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-21 Aralık  tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede," Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor

"İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI İHTİMALİ YÜKSELİYOR"

Öte yandan Meteorolojinin yayımladığı hava durum tahminlerini yorumlayan Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar,"  Hava yarından itibaren soğumaya başlıyor. İç kesimlerde yağışlar yükseklik ve karasallıkla doğru orantılı olarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönüyor. İstanbul gibi kıyı kesimler kar için henüz erken haftaya inşallah diyelim ihtimal yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

 

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Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor bursa-yagmur-32-Meteoroloji haftalık hava durumu tahminin açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor, karla karışık yağmur ve kar geliyor .jpg

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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