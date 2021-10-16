Meteoroloji haftalık hava durumu verilerini yayınladı! Kışlıkları çıkarmaya başlayın!

Son günlerde yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağı, kışın habercisi niteliğinde gösteriliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı haftalık hava durumu verileriyle bu durumu kanıtlar nitelikte bilgiler verdi. Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iyice düşeceği ve yurt genelinde Batı bölgelerinden başlamak üzere soğuk havaların kendisini hissettireceği ifade edildi.

SOĞUK HAVA KENDİNİ HİSSETTİRECEK

Meteorolojinin verilerine göre Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü parçalı az bulutlu olacak. Yurdun kalanı ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Batı bölgelerinden başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

MARMARA'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Marmara’da sağanak yağışların etkisini iyice artırması bekleniyor. bölgede sıcaklığın 17-18 derece civarlarında seyredeceği düşünülüyor. Pazartesi günü itibariyle yağışlar devam edecek. Ege Bölgesinde ise yağış genellikle kıyı kesimlerde görülecek. Bölgenin geri kalanında ise çok bulutlu bir gökyüzü görülecek. Yeni haftayla birlikte bulutların dağılmaya başlaması ön görülüyor.

SICAKLIKLAR GECE SAATLERİNDE 10 DERECENİN ALTINDA

Akdeniz’in doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bu yağışların aynı şekilde pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Akdeniz'in orta ve batı kesimlerde ise bulutlar hakim olacak. İç Anadolu bölgesi de sağanak yağışa teslim olacak bölgeler arasında yer alıyor. Sıcaklık Ankara’da 21, Eskişehir’de 18 derece civarında seyredecek. Sıcaklıklar gece saatlerinde ise 10 derecenin altına inmesi bekleniyor..

HAVALAR YAĞMURLU VE KAPALI

Karadeniz Bölgesi de sağanak yağışlı. Orta ve Doğu kesimlerde bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Yağışlar yeni haftada da devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın kapalı olacağı düşünülüyor. Sıcaklıkların Kars’ta 19, Malatya’da 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların yavaş yavaş düşmeye başlayacağı düşünülüyor.

Güneydoğu Anadolu’da yağış yok, parçalı az bulutlu bir hava var. Sıcaklık Gaziantep’te 23, Diyarbakır’da 28 derece.