Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 21 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak?

Ülke genelinde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce bugün havanın nasıl olduğunu araştırıyorlar. Ülke genelinde 21 Mayıs Pazar gününde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise yerel olmak kaydıyla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir Pazar günü olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik tahmin edilmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor Peki, 21 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pazar günü hangi bölgelerde yağış var? İşte 21 Mayıs Pazar günü tüm ülke genelinde hava durumu.

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ÜLKE GENELİ PARÇALI BULUTLU YER YER YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son gerçekleştirdiği analizlere göre: Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülkemizin bazı kesimlerinde ise yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenen: Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kırklareli, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışlar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olabilir.

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MARMARA BÖLGESİ

Pazar günü bölge genelinde (Sakarya hariç) yerel olmakla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BURSA 12°C, 21°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 23°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 20°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Bugün bölge geneline iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak sağış olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C Pazar günü yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 26°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C Yer yer çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 23°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin doğu kesimlerinden başlayan ve zamanla bölge geneline yayılan aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ADANA 15°C, 26°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 25°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 15°C, 26°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde Pazar gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve doğus ile Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar konusunda uyarılıyor.

ANKARA 10°C, 21°C Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerde kuvvetini artıran sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 22°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin iç kesimlerinde başlayan aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırması bekleniyor.

BOLU 13°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağışlı

DÜZCE 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 8°C, 21°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C Pazar günü parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Doğu Karadeniz'in, gece yarısından itibaren ise Orta Karadeniz ve Doğu Karadeni'in iç kesimlerinin yerel olmak kaydıyla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AMASYA 11°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 21°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 15°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 14°C, 20°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 20°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 17°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde ise yağıların yer yer kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 15°C, 23°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI:

Pazar gününün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor. Fakat Yağış beklenen Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kırklareli, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, yağışların yer yer kuvvetli olması durumunda; ani sel, su baskını, yerel olmak üzere dolu, yıldırım, hortum ve ulaşım sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.