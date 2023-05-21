Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 21 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak?

Ülke genelinde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce bugün havanın nasıl olduğunu araştırıyorlar. Ülke genelinde 21 Mayıs Pazar gününde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise yerel olmak kaydıyla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir Pazar günü olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik tahmin edilmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor Peki, 21 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pazar günü hangi bölgelerde yağış var? İşte 21 Mayıs Pazar günü tüm ülke genelinde hava durumu.
ÜLKE GENELİ PARÇALI BULUTLU YER YER YAĞMURLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son gerçekleştirdiği analizlere göre: Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülkemizin bazı kesimlerinde ise yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.
Yağış beklenen: Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kırklareli, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışlar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olabilir.
MARMARA BÖLGESİ
Pazar günü bölge genelinde (Sakarya hariç) yerel olmakla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BURSA 12°C, 21°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 14°C, 23°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 20°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Bugün bölge geneline iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak sağış olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C Pazar günü yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 26°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C Yer yer çok bulutlu
MUĞLA 11°C, 23°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölgenin doğu kesimlerinden başlayan ve zamanla bölge geneline yayılan aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ADANA 15°C, 26°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 22°C Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 25°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 15°C, 26°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde Pazar gününün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve doğus ile Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar konusunda uyarılıyor.
ANKARA 10°C, 21°C Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerde kuvvetini artıran sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 22°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 22°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin iç kesimlerinde başlayan aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırması bekleniyor.
BOLU 13°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağışlı
DÜZCE 13°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 8°C, 21°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C Pazar günü parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Doğu Karadeniz'in, gece yarısından itibaren ise Orta Karadeniz ve Doğu Karadeni'in iç kesimlerinin yerel olmak kaydıyla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AMASYA 11°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 19°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 21°C Bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra ise Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkari ve Iğdır çevrelerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 15°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 14°C, 20°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 20°C Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 17°C Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde ise yağıların yer yer kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 24°C Bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 15°C, 23°C Pazar günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 25°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI:
Pazar gününün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor. Fakat Yağış beklenen Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kırklareli, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, yağışların yer yer kuvvetli olması durumunda; ani sel, su baskını, yerel olmak üzere dolu, yıldırım, hortum ve ulaşım sorunlarına karşı dikkat edilmesi gerekebilir.