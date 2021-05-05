Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den son dakika yapılan hava tahminine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bunun yanında Doğu Anadolu'da Elazığ ve Malatya illerinin dışında kalan illerde ve İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ilişkin hava tahminini yayınladı. Yapılan değerlendirmede," Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL KAÇ DERECE OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünü tahminine göre Marmara'da parçalı ve az bulutlu, Ege'de ise parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerdeki durum haberimizde...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu