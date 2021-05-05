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Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika yapılan hava tahminine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bunun yanında Doğu Anadolu'da Elazığ ve Malatya illerinin dışında kalan illerde ve İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü il il hava durumu...

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ilişkin hava tahminini yayınladı. Yapılan değerlendirmede," Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 

HAVA SICAKLIĞI

Yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

BUGÜN HAVA NASIL KAÇ DERECE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünü tahminine göre Marmara'da parçalı ve az bulutlu, Ege'de ise parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerdeki durum haberimizde...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı bulutlu

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu

KARABÜK °C, 25°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu

Tayfun Altuntaş
Editör
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