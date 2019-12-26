Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Aralık Perşembe hava durumu

Marmara ve Ege’de parçalı bulutlar var. İç Ege’de zayıf olsa da kar yağışları görünüyor. Akdeniz’in doğusunda aşırı yağışlar yine su baskınları riski oluşturuyor. İç Anadolu’da yağışlar karla karışık yağmur şeklinde, hafta sonuna ilerlerken kara dönebilir. Doğu Karadeniz’de rüzgar ancak öğleden sonra kuzeye dönebilecek, sıcaklıklar yine yüksek. Doğu Anadolu Bölgesinde bölgesel kar geçişleri var. Güneydoğu Anadolu’da aşırı yağışlar var, su baskınlarına dikkat.

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu 26 Aralık raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde kar yağışlı hava gün içerisinde etkili olacak. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında ise 2 ila 4 derece arasında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada il il kar yağışı ile ilgili vatandaşlara tedbirli olma uyarısı yapıldı. Öte yandan Cumartesi günü de İstanbul’da kar yağışının kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.,

KAR UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

26 Aralık Perşembe hava durumu

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Kars ve Muş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Aralık raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Aralık Perşembe hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

EDİRNE 5°C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Denizli çevreleri ile yarın bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

A.KARAHİSAR 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 7°C, 12°C

Çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 9°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

ADANA 9°C, 12°C

Çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yarın Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

ANKARA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu bu akşam yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİVAS 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

BOLU 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, yarın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu

ARTVİN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu

TOKAT 7°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, yarın yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum, Kars ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 26 Aralık 2019 Perşembe (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, doğusu yarın kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de yarın 4 ila 6 (30-50 km/sa) yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege’de yarın 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, batısı gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu, doğusu yarın güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, kuzeyi yarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, doğusu 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.