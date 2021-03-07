Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar bir anda düşecek...
Cumartesi başlayan yağmur Pazar günü de sürecek. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. İşte il il 7 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Rapora göre hava sıcaklıkları yağış alan Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde 2 ila 8 derece azalacak.
Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Peki bugün hava kaç derece? İşte il il 7 Mart hava durumu...
MARMARA
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu