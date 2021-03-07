Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Rapora göre hava sıcaklıkları yağış alan Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde 2 ila 8 derece azalacak.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Malatya, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Peki bugün hava kaç derece? İşte il il 7 Mart hava durumu...

MARMARA

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinde il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu