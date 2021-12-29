Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli yağış ve rüzgar var! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor! İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba hava durumu
Havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimizde yer verdik. Doğu kesimlerde buzlanma ve don görülürken bazı illerde kuvvetli yağış ve rüzgar olacak. İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba hava durumu
29 Aralık 2021 Çarşamba hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (35-70 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.