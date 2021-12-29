Meteoroloji illeri tek tek saydı! Kuvvetli yağış ve rüzgar var! O bölgede buzlanma ve don bekleniyor! İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba hava durumu

29 Aralık 2021 Çarşamba hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (35-70 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.