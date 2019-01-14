15 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak? 15 Ocak hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Salı günü öğle saatlerinden itibaren Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul’un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtına haritalara böyle yansıdı.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

BURSA Valiliği, yarın Marmara Denizi’nde saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle kent sakinlerini tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde şiddetli fırtına bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin edilen kuvvetli rüzgarın saatteki hızının 90 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

5 İL İÇİN DE UYARI GELDİ

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneybatıdan başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde, yarın ve çarşamba günü sabah saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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