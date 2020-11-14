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Meteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyor

Son dakika hava durumu... Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminini internet sitesinden yayınladı. Peki Hava bugün nasıl? Yağmur yağacak mı? 14 Kasım Cumartesi hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL? YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyorMeteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyorMeteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyorMeteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyor

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör


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