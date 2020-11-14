Meteoroloji, İstanbul ve o bölgelerimizdeki vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyor
Son dakika hava durumu... Meteoroloji tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminini internet sitesinden yayınladı. Peki Hava bugün nasıl? Yağmur yağacak mı? 14 Kasım Cumartesi hava durumu...
HAVA BUGÜN NASIL? YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce bugün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
14 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKÂRİ °C, 12°C
Az bulutlu
KARS °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık