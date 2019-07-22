Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Çarşamba gününden itibaren...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Havalar bir kaç gündür çok sıcak ilerlemesine rağmen meteoroloji'den gelen son tahminlere göre yurt genelinde Pazartesi gününden itibaren belirli yerlerde sağanak yağış etkisini gösterecek. Meteoroloji özellikle Çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun Kuzey'inde sağanak yağış etkili olacak.

HAVA NASIL OLACAK? 22 TEMMUZ PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.