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Meteoroloji kahini Kerem Ökten uyardı: "Dolu bile yağabilir!" Hafta sonu açık hava etkinliği olan iptal etsin! Fena geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu açık hava etkinliği olan vatandaşları uyardı. "Planlar iptal edilmeli" diyen Ökten, "Dolu bile yağabilir" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten uyardı: "Dolu bile yağabilir!" Hafta sonu açık hava etkinliği olan iptal etsin! Fena geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, özellikle kar tahminleriyle son dönemin en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kış aylarında vatandaşa saati saatine kar tahmininde bulunarak nokta atışlara imza atan Ökten, bu defa sağanak yağmur için uyarılarını peş peşe sıraladı. Hafta sonu etkinlik planı olanları üzecek hava tahmini, okuyanları hayrete düşürdü.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten uyardı: Dolu bile yağabilir! Hafta sonu açık hava etkinliği olan iptal etsin! Fena geliyor!

"DOLU BİLE YAĞABİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önemli! Türkiye'de 1 hafta boyunca ani ve şiddetli Yaz sağanakları bekleniyor. Her bölge riskli fakat yağışın tam vuracağı nokta değişken. Dolayısıyla 1 hafta boyunca beraber radar takibi yapacağız. Sizleri sürekli bilgilendireceğim...

Bu Cumartesi ve Pazar, yani 11 ve 12 Haziran'da Marmara bölgesinde açık hava etkinliği olanlar iptal etmeli. Aralıklarla güçlü gök gürültülü Yaz sağanakları var. Dolu bile yağabilir..." ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten uyardı: Dolu bile yağabilir! Hafta sonu açık hava etkinliği olan iptal etsin! Fena geliyor!

Ayrıca yağışların yaz yağmuru değil, sonbahar yağmuru şeklinde olacağını da belirten Ökten, vatandaşın yanından şemsiyesini ayırmaması gerektiğine de dikkat çekti.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten uyardı: Dolu bile yağabilir! Hafta sonu açık hava etkinliği olan iptal etsin! Fena geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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