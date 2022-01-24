Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den hem korkutan hem heyecanlandıran uyarı! "Kameraları hazırlayın, tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz!"
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından vatandaşa uyarıda bulundu. Yoğun kar yağışının etkili olacağına dikkat çeken Ökten, "Kameraları hazırlayın, tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Hava tahminlerinden çok kar tahminleri merakla beklenen, takipçilerinin "Kar kahini" olarak adlandırdığı meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den, heyecan verici, bir o kadar da korkutucu uyarı geldi. 1942 yılından bu yana en yoğun kar yağışının etkin olacağını vatandaşa bildiren Ökten, "Kameraları hazırlayın. Tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz. Bakalım 3 Ocak 1942'de neler olmuş..." ifadelerini kullandı.
"ŞOV BAŞLIYOR"
Grafiklerden kar yağışının etkisini göstereceği saati, dakikası dakikasına doğru tahmin eden "Kar kahini" Kerem Ökten, takipçilerine anbean bilgi aktarımı yapmaya devam ediyor. Son olarak, "Şov başlıyor" başlığı altında yoğun kar beklediğini ifade eden Ökten, vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları hususunda da uyardı.
Kameraları hazırlayın. Tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz. Bakalım 3 Ocak 1942'de neler olmuş...— Kerem Ökten ???? (@AfetTehlikesi) January 24, 2022