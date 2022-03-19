Meteoroloji kar yağışına doyacak illeri ve bölgeleri açıkladı! Uyarı üstüne uyarı geldi: Yoğun kar yağışı geliyor her taraf bembeyaz olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart 2022 Cumartesi günün hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde etkili olacağı tahmin edilirken kar yağışının yurdun birçok bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor. Son durumu merak edenler için Hava bugün nasıl olacak ? Bugün kar yağacak mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte 19 Mart 2022 Cumartesi hava durumu...

19 MART 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU: HAVA BUGÜN NASIL OLACAK ? BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava durumunun 19 Mart 2022 Cumartesi günü şöyle olacağı tahmin ediliyor:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri zaman zaman yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Bolu ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 2°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı illeri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 2°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 4°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 3°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -3°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, doğu kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı