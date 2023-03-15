Meteoroloji kışı çok sert yaşayacak illeri tek tek sıraladı! Kar ve yağmur aynı anda bastıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini ve uyarılarını sık sık vatandaşla paylaşıyor. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illeri uyardı? Yağışlar devam edecek mi? Bölgelerde hava durumu nasıl? Hava sıcaklıkları düşecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU UYARILARI

Mart ayı yağışlar ve düşük hava sıcaklıklarıyla geldi ve Şubat ayında mevsimden yüksek olan hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı ve turuncu alarm verdi. Yapılan tahminlere göre ülke genelinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor.

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Doğu Akdeniz bölgesi ve Antalya il çevresi, İç Anadolu Bölgesi doğu kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi güney ve batı kesimi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağış bekleniyor.

Sağanak yağışlar genel olarak Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi doğu kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur şeklinde olacak. Doğu Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi batı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Şırnak il çevresinde kuvvetli, Adıyaman ili ve Malatya ili güney kesiminde, Kahramanmaraş ili kuzey ve doğu kesiminde, Elazığ ili batı çevresinde kuvvetli ve şiddetli yağış olacak.

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Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı, Doğu Karadeniz Bölgesi iç kesimi ve Doğu Anadolu Bölgesi yüksek kesimlerinde de çığ riski bulunuyor. Ülke genelinde güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üstünde olması tahmin ediliyor.

Rüzgar genel olarak güneyli olarak ülkenin kuzeybatısında kuzeyli olarak, orta kuvvette ve Ege Bölgesi kıyılarında kuzeyli, Çarşamba günü Ege kıyılarında, Güneydoğu Anadolu bölgesi kuzeybatı kesiminde, Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve batı kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerinde de zaman zaman güneyli ve kuvvetli şekilde esecek. Doğu Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi batı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Şırnak, Sivas illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Adıyaman ili, Malatya ili güney kesimi, Kahramanmaraş ili kuzey ve doğu kesimi, Elazığ ili batı kesiminde kuvvetli ve şiddetli yağış dolayısıyla yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, ulaşım aksaklıkları ve fırtınaya karşı önlem alınması gerekiyor. Rüzgar Salı akşamından itibaren Ege bölgesi kıyısından kuzeyli, Çarşamba günü Ege kıyısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuzeybatı kesimi ve Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve batı kesimi ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde güneyli olarak zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları, ulaşım aksaklıkları, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerekiyor. Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi toz taşınımına karşı yaşanacak olumsuzluklar sebebiyle önlem alınması gerekiyor. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Kilis için turuncu; Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Tunceli, Osmaniye için sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji uzmanları deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin il çevrelerinde şiddetli yağış sebebiyle yaşanacak sel, su baskını, yıldırım düşmesine karşı önlem alınması gerektiği konusunda uyarı yaptı. İstanbul'da yağış beklenmediği ve havanın sıcak olacağı söylendi. İstanbul'a yağışın Perşembe gününden itibaren gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bölgelere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Rüzgar bölge batı kesimlerinde akşam saatlerinde kuzeyli olarak esecek.

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu olması ve rüzgarın akşam saatlerinde kuzeyli ve Çarşamba günü güneyli olarak kuvvetli şekilde esmesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz bölgesi ve Antalya ili batı çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Osmaniye ve Kahramanmaraş ilinde kuvvetli olarak, Kahramanmaraş ili kuzey ve doğu kesiminde çok kuvvetli ve şiddetli şekilde yağacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli çok bulutlu olacak. Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde il çevreleri yağmurlu, illerin yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışlar Sivas il çevresinde kuvvetli şekilde yağacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin çok bulutlu olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli çok bulutlu olacak. Çorum ve Artvin hariç illerde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur şeklinde yağış beklentisi hakim. Rüzgar Doğu Karadeniz bölgesi iç kesimlerde güneyli olarak kuvvetli şekilde esecek. Yüksek kesimlerde çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli çok bulutlu olacak. Ardahan, Kars, Iğdır illeri dışında yağış beklentisi var. Yağmurların sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık şekilde yağması bekleniyor. Batı kesimler ve Şırnak il çevresinde kuvvetli, Malatya ili güney kesimi ve Elazığ ili batı kesiminde çok şiddetli yağış beklentisi hakim. Yüksek kesimlerde çığ riski var.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli çok bulutlu olacak. Bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış beklentisi var. Adıyaman il çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentisi hakim. Bölge genelinde toz taşınımı yaşanması bekleniyor.