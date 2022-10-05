Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 5 Ekim 2022 Çarşamba gününde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı, diğer yerlerde ise açık ve bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca iki bölgede toz taşınımı bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş ve birçok ilde sağanak yağışların etkili olmasının ardından vatandaşlar yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edenler için Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtıyla 5 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından göre 5 Ekim 2022 Çarşamba gününün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji kötü haberi verdi! O illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin (Eskişehir hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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