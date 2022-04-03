Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu!, Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat! İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu...

3 NİSAN 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğleden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ