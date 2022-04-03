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  3. Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu!, Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat! İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu!, Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat! İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu

Hafta sonunun son günü havanın nasıl olacağını merak edenler için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Bugün bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar görüleceğinden vatandaşlar, tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı. İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu...

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu!, Çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat! İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 3 Nisan 2022 Pazar hava durumu...

3 NİSAN 2022 PAZAR HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğleden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50 -80 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DENİZLERDE DURUM

Marmara ve Batı Karadeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, geceden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam 8 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, fırtına anında 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşama kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde 8, geceden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşamdan itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6, öğlen 7; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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