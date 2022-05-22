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Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyardı! Yarın o saatlere dikkat! Gök gürültülü ve kuvvetli yağış geliyor! "Sonrası hep kurak"

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gök gürültülü, kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyardı! Yarın o saatlere dikkat! Gök gürültülü ve kuvvetli yağış geliyor! "Sonrası hep kurak"

Haziran ayına günler kala Türkiye sıcak hava etkisine girerken, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un yarın yağışlı geçeceğini söyledi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Bugünden itibaren zayıf bir yağmurun etkili olacağın söyleyen Öztel, "İstanbul şu dakikalarda zayıf yağmur altında, yarın saat 11:00-16:00 daha kuvvetli yağmur bekliyoruz. Pazartesi beklenen bu yağmur sonrası uzun süre yağış görüntüsü yok. Yarın biraz da serin hissedilir (5-6°C kadar)" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyardı! Yarın o saatlere dikkat! Gök gürültülü ve kuvvetli yağış geliyor! "Sonrası hep kurak"

Yarın için de açıklamada bulunan Öztel, "İstanbul üzerinde şöyle bir yağmur geçişi yakalıyoruz, yarın 11:00-15:00 arası yağmura dikkat. Yarınki gök gürültülü ve daha kuvvetli olabilir, yağsın iyidir sonrası hep kurak." diyerek tedirgin etti.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel uyardı! Yarın o saatlere dikkat! Gök gürültülü ve kuvvetli yağış geliyor! "Sonrası hep kurak"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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