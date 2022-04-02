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  3. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den kuvvetli rüzgar uyarısı, saat verdi! "Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir"

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den kuvvetli rüzgar uyarısı, saat verdi! "Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da rüzgarın kuvvetlendiğini belirterek," Saat 19.00-20.00’den önce pek zayıflamıyor. Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir" dedi.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den kuvvetli rüzgar uyarısı, saat verdi! "Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yaptığı kuvvetli rüzgar Marmara bölgesinde etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgara karşı Habertürk Meteoroloji Mühendisi  Hüseyin Öztel'den vatandaşlara uyarı geldi.

 

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den kuvvetli rüzgar uyarısı, saat verdi! Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir

"RÜZGAR KUVVETLENİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztel," İstanbul’da rüzgar kuvvetleniyor ve saat 19.00-20.00’den önce pek zayıflamıyor. Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir. Bugün yağmur beklenmiyor, yarın sabah yağabilir.  Batı denizlerimizde bugün fırtına var." ifadelerini kullandı. 

 

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den kuvvetli rüzgar uyarısı, saat verdi! Zayıf çatılar, mağaza tabelaları, plastik sandalyeler uçabilir

METEOROLOJİ'DEN OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminde yapılan rüzgar uyarısında şu ifadelere yer verildi:

" Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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