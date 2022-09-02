Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumunu tahminini yayımladı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilen değerlendirmede bazı illerin hava durumu tahminlerine de yer verildi.

KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Sıcaklıkların yeni haftanın ilk günü olan pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağı belirtilen değerlendirmede, kuzey kesimlerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."

Meteorolojinin bazı iller için yaptığı hava durumu tahmini şöyle:

Ankara : Önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 17/28, Salı: 15/25, Çarşamba: 12/23

İstanbul: 06.09.2022 Salı gününe aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 21/27, Salı: 19/26, Çarşamba: 20/26

İzmir : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 22/32, Salı: 21/31, Çarşamba: 20/32

Konya : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 19/29, Salı: 16/24, Çarşamba: 13/23

Sivas : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 16/27, Salı: 12/23 Çarşamba: 7/23