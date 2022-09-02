Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları yeni haftanın ilk gününden itibaren düşecek. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 5 ila 7 derecenin altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumunu tahminini yayımladı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilen değerlendirmede bazı illerin hava durumu tahminlerine de yer verildi.

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

KUZEY KESİMLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Sıcaklıkların yeni haftanın ilk günü olan pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağı belirtilen değerlendirmede, kuzey kesimlerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir."

Meteorolojinin bazı iller için yaptığı hava durumu tahmini şöyle:

Ankara : Önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 17/28, Salı: 15/25, Çarşamba: 12/23

İstanbul: 06.09.2022 Salı gününe aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 21/27, Salı: 19/26, Çarşamba: 20/26

İzmir : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 22/32, Salı: 21/31, Çarşamba: 20/32

Konya : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 19/29, Salı: 16/24, Çarşamba: 13/23

Sivas : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 16/27, Salı: 12/23 Çarşamba: 7/23

Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları uyardı! Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2 Eylül Cuma hava durumu: Kısa süreli sağanak yağışlara dikkat!
2 Eylül Cuma hava durumu: Kısa süreli sağanak yağışlara dikkat!
1 Eylül Perşembe hava durumu: Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor!
1 Eylül Perşembe hava durumu: Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor!
AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!
AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi!
31 Ağustos Çarşamba hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
31 Ağustos Çarşamba hava durumu: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Böylesi görülmedi! Genç annenin doğurduğu bebek tekrar karnına koyuldu! "Bu nasıl mümkün olabilir, aklım almıyor!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ahmet Şık açıklaması: "Bu zat zaten teröristin tekidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına tepki gösterdi: "Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Canan Kaftancıoğlu sosyal medya akımında patladı! Elini yüzüne bulaştırdı! "Ahlak" sıfatını kendine yakıştırdı! "Sende olmayan"
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Böyle gelenek mi olur? Uyguladıkları korkunç ritüelle tüyler ürpertiyorlar! Yetişkinliğe adım atarken yüzlerine ve vücutlarına keskin bıçaklarla....
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"
Twitter'da tek kelimelik tweet akımı! Birçok isim ve kurum akıma katıldı! "Haber"
KVKK duyurdu! PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti! Binlerce kişinin kaydı sızdırıldı!
KVKK duyurdu! PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti! Binlerce kişinin kaydı sızdırıldı!