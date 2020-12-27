Meteoroloji'den hafta sonu Pazar günü için yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek. İç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR EGE'DE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Az bulutlu

KARS °C, -5°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.