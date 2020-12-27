Meteoroloji o iller için uyardı: Sis, pus, buzlanma, don fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini yayımladı. Pazar günü yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den hafta sonu Pazar günü için yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek. İç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR EGE'DE ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜMÜŞHANE °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Az bulutlu
KARS °C, -5°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta.