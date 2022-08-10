Meteoroloji o illeri tek tek saydı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan değerlendirmede şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan İstanbul'un için yapılan değerlendirmeler ve radar verilerine göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.