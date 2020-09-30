Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Karadeniz'in batı kısmındaki illerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken doğusunda ise yerel olmak üzere kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Sıcaklıklar ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; ''Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2)'' bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, zamanla güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla geneli 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,0m, akşam saatlerine kadar yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), zamanla güneyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 6 ila 8 (60-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.