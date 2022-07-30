Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Sıcak hava kavuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

Meteorolojinin 30 Temmuz 2022 Cumartesi günün hava durumun ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, diğer yerlerde ise açık ve bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yeni güne başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hava durumu 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününde araştırılıyor. Özellikle yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken bilgi sahibi olmak isteyenler için Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve il il hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Temmuz 2022 Cumartesi günün hava durumu tahmini için şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den o iller için sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o iller için sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den o iller için sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den o iller için sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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