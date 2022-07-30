Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Sıcak hava kavuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu...

Yeni güne başlarken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hava durumu 30 Temmuz 2022 Cumartesi gününde araştırılıyor. Özellikle yurt genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken bilgi sahibi olmak isteyenler için Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ve il il hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Temmuz 2022 Cumartesi günün hava durumu tahmini için şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.