Meteoroloji o illeri uyardı: Akşam saatinde geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Nisan Cuma gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın nasıl olacağını merak edenler, il il hava durumu raporunu araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yağmur yağıp yağmayacağı yoğunlaşılan konulardan. İşte tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısı ve Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
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