Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu

Yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeleri araştırıyor. Bu kapsamda Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba hava durumu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:

Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık