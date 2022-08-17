Meteoroloji o illeri uyardı! Bir yanda sıcak hava, bir yanda sağanak etkili olacak! İşte il il hava durumu

Yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeleri araştırıyor. Bu kapsamda Hava bugün nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba hava durumu...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:
Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin yer yer parçalı bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık