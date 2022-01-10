Meteoroloji o illeri uyardı! Şiddetli rüzgara sağanak yağmur eklenecek! Bugün hava nasıl olacak 10 Ocak 2022 Pazartesi?

Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları vatandaşı sevindirmişti. Yağmurun yurda uğramamasının yanı sıra soğuk havaların henüz gelmemesi de şaşkınlık yaratmıştı. Sıcaklıkların bu derecelerde ne kadar daha devam edeceği merak edilirken Meteoroloji vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak 10 Ocak 2022 Pazartesi? İşte cevaplar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 10 OCAK 2022 PAZARTESİ?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı, Afyonkarahisar ve Denizli ile çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey çevreleri ile Ankara ve Konya'nın sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve merkez, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (600-800 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı