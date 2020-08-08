Meteoroloji o illerimizi uyardı: Yarın kuvvetli sağanak geliyor

Son günler artan hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın(pazar) öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AYDIN İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yarın (Pazar) öğleden sonra Aydın ilinin merkez ve doğu ilçelerinde (Çine, Karpuzlu, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Köşk) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”