Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı! O illerde sıcaklıklar artacakken, yurdun çoğunluğu yağışa teslim olacak

4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

4 Haziran Cumartesi günü Marmara Bölgesi parçalı bulutlu güneşli olacak. Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İç Anadolu'da çok bulutlu bir hava olacak. Akdeniz Bölgesi bulutlu ve çok güneşli, Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 dereceye kadar çıkacak.

5 HAZİRAN 2022 PAZAR

5 Haziran Pazar günü Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri çok bulutlu olacak. Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz'in bazı kesimleri yağmurlu, bazı kesimleri de çok bulutlu güneşli olacak. Güneydoğu Anadolu'da bazı iller de sıcaklıklar bira düşecek, iç kesimlerde artış devam edecek .

6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

6 Haziran Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz'in Batı ve Orta kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da çok bulutlu güneşli bir hava olacakken, Akdeniz'in Doğu kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar devam edecek.

7 HAZİRAN 2022 SALI

7 Haziran Salı günü Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'de sıcaklıklar devam ederken bazı kesimlerinde termometreler yükselecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar devam edecek.

8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

8 Haziran Çarşamba günü Marmara'nın bazı kesimleri parçalı bulutlu güneşli olacakken, Batı, Orta, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege'nin bazı kesimleri çok bulutlu olacakken, iç kesimlerinde sıcaklık artışı devam edecek. Güneydoğu Anadolu'da ise havalar yine sıcak olmakla birlikte birkaç derece düşüş bekleniyor.