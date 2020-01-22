Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ocak Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Ocak Çarşamba hava durumu

Hava durumu 22 Ocak Çarşamba günü raporu özellikle hava sıcaklıklarının yer yer sıfırın altına düştüğü İstanbul’da merakla araştırılıyor. Özellikle araştırılanların başında ise “Kar yağacak mı?” sorusu yer alıyor. Hemen belirtelim gece saatleriyle birlikte İstanbul’da yağmur etkili olmaya başlarken kar yağışlı hava İstanbul sınırındaki Kocaeli’nde etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta, yarın batı ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Türkiye'nin büyük bölümü kış mevsimiyle birlikte kar ile tanışırken İstanbul'da kar yağışı görülmedi. Yüz binler kar yağışı beklerken hala yağışın olmaması vatandaşlara da "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorduruyor. İşte detaylar...

Uydu görüntülerini incelediğimizde İstanbul'a 10 gün boyunca kar beklenmiyor. Perşembe ve cuma günü kar İstanbul'u teğet geçerken Karadeniz, Marmara'nın doğusu İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar görülüyor.

İstanbul hava durumu özellikle hava sıcaklarının yer yer sıfırın altına düşmesi sonrası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle “Kar yağacak mı?” sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

22 Ocak Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu