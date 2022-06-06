Meteoroloji saat verdi, o bölgeleri ve illeri tek tek uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor! İşte il il hava durumu

Haziran ayında hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artmaya devam ederken birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar ise sürüyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili olan yağışlar bu kez Marmara bölgesinde de etkili olacak. Meteoroloji bu konuda saat vererek vatandaşları uyarırken Doğu'da Suriye üzerinden gelen toz taşınımının ise devam edeceği tahmin edilirken "Hava bugün nasıl olacak 6 Haziran 2022 Pazartesi?" sorusunun yanıtı haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 6 Haziran 2022 Pazartesi gününün hava tahmini için şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, Göller Yöresi, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40 – 60 km / saat esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ile öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kıyıları çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ve Edremit Körfezi ile İzmir'in kuzey ilçelerinin (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Eskişehir hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri ile gece saatlerinde (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç , Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORDU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu