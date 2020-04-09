Meteoroloji saat verdi! O illere gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. İstanbul'da ise hava az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu öngörülüyor. İşte il il hava durumu
Haftanın bu dördüncü gününde işte il il hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR NASIL OLACAK?
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla çevreleri ile Denizli ve Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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