Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Son dakika açıklamasına göre, bu sabah 06.00 ile yarın saat 06.00 arasında yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Saat 12.00 – 18.00 arasında ise yağışların özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olması tahmin ediliyor.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK 20 EYLÜL CUMA 2019



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI? YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL 20 EYLÜL CUMA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de kuzey ve 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, ilk saatlerde kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.