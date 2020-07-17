Meteoroloji saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteorolojinin hava tahminlerine göre iç kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında azalacak, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Meteorolojinin bugün hava tahminine ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:" Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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