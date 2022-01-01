Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün hava durumu tahminini yayımladı. Yeni günde birçok ilde yağmurun etkili olacağı tahmin edilirken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Hava bugün nasıl olacak 1 Ocak 2022 Cumartesi? Bugün yağmur yağacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ? BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor."

RÜZGAR

Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz'de yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin, öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu