Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu
Son dakika... Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da yağış bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün hava durumu tahminini yayımladı. Yeni günde birçok ilde yağmurun etkili olacağı tahmin edilirken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Hava bugün nasıl olacak 1 Ocak 2022 Cumartesi? Bugün yağmur yağacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ? BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:
"Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor."
RÜZGAR
Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Karadeniz'de yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin, öğle saatlerinden sonra doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı bulutlu